الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبر "فيسبوك".. سيد رجب يروج لأحدث أفلامه "أنا وابن خالتي"

بوستر فيلم أنا وابن
بوستر فيلم أنا وابن خالتي

روج النجم سيد رجب، لأحدث أعماله السينمائية "أنا وابن خالتي" على طريقته الخاصة، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية يوم الخميس الموافق 4 يناير المقبل، لينافس على إيرادات موسم رأس السنة.

ونشر رجب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوستر الدعائي الرسمي للفيلم، وعلق عليه قائلا: انا وابن خالتي.. 4 يناير 2024 في كل مصر ودول الخليج.

الجمهور يهنئ سيد رجب على فيلم أنا وابن خالتي 

وبمجرد كتابة رجب المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات متمنين له دوام النجاح والتوفيق، مؤكدين أنهم فى انتظار طرح الفيلم بالسينمات للاستمتاع به.

ومنحت لجنة المشاهدة للرقابة على المصنفات الفنية للفيلم تصنيف تحت فئة «جمهور عام»، إذ أنه يناسب كل الأعمار.

تفاصيل أحداث فيلم أنا وابن خالتى

ينتمي فيلم أنا وابن خالتي، إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت، كما أنه يجمع بين جيلين مختلفين، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يجسدهما سيد رجب وبيومي فؤاد، ويسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

صناع وأبطال الفيلم

ويعد فيلم أنا وابن خالتي، العمل السينمائي الأول لورشة "مصنع الحكايات" بعد تقديمها عددًا من المسلسلات منها حكايات مسلسلات "جروب العيلة" و"جروب الماميز"، و"جروب الدفعة" الذي تم عرضه مؤخرًا على قناتي «ON» و«ON دراما».

"أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن والمطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم ضيوف الشرف، منهم لطفى لبيب، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

 

 

فيلم انا وابن خالتي سيد رجب النجم سيد رجب سيد رجب يروج لفيلم أنا وابن خالتى موعد طرح فيلم انا وابن خالتي

مواد متعلقة

بداية من الغد.. انطلاق حكاية "قرض شخصي" على قنوات CBC

محمود حافظ عقب الإدلاء بصوته: المشاركة أمانة وفخور بمشهد صفوف المصريين (خاص)

"الأوبرا" تكرم 16 شخصية من رموز الرقص الحديث في عرض "كى لا تتبخر الأرض"

محمد محمود عبدالعزيز يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية ويؤكد: واجب وطنى

عمرو مصطفى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

خالد زكى لـ"الدستور": المشاركة فى الاستحقاق الرئاسى رسالة مشرفة عن مصر إلى العالم كله

عبدالرحيم كمال عقب الإدلاء بصوته: مشهد الإقبال يشكل جزءًا كبيرًا من الوعى (خاص)

الأب بطرس دانيال عقب الإدلاء بصوته: المشاركة أمانة وواجب وطنى (خاص)

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. اليوم الـ67 من العدوان| الاحتلال يواصل إبادة غزة.. ويرتكب مجازر بخان يونس ورفح

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

الأعلام تزين شوارع شبرا.. مسيرة حاشدة احتفالًا بالعرس الانتخابى (فيديو)

الزمالك يحصل 10 ملايين جنيه نظير المشاركة بدورة الإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟