عبر "فيسبوك".. سيد رجب يروج لأحدث أفلامه "أنا وابن خالتي"

روج النجم سيد رجب، لأحدث أعماله السينمائية "أنا وابن خالتي" على طريقته الخاصة، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية يوم الخميس الموافق 4 يناير المقبل، لينافس على إيرادات موسم رأس السنة.

ونشر رجب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوستر الدعائي الرسمي للفيلم، وعلق عليه قائلا: انا وابن خالتي.. 4 يناير 2024 في كل مصر ودول الخليج.

الجمهور يهنئ سيد رجب على فيلم أنا وابن خالتي

وبمجرد كتابة رجب المنشور، سرعان ما انهالت التعليقات متمنين له دوام النجاح والتوفيق، مؤكدين أنهم فى انتظار طرح الفيلم بالسينمات للاستمتاع به.

ومنحت لجنة المشاهدة للرقابة على المصنفات الفنية للفيلم تصنيف تحت فئة «جمهور عام»، إذ أنه يناسب كل الأعمار.

تفاصيل أحداث فيلم أنا وابن خالتى

ينتمي فيلم أنا وابن خالتي، إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت، كما أنه يجمع بين جيلين مختلفين، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يجسدهما سيد رجب وبيومي فؤاد، ويسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

صناع وأبطال الفيلم

ويعد فيلم أنا وابن خالتي، العمل السينمائي الأول لورشة "مصنع الحكايات" بعد تقديمها عددًا من المسلسلات منها حكايات مسلسلات "جروب العيلة" و"جروب الماميز"، و"جروب الدفعة" الذي تم عرضه مؤخرًا على قناتي «ON» و«ON دراما».

"أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن والمطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم ضيوف الشرف، منهم لطفى لبيب، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.