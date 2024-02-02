اقتصادى: الهدف من قرار البنك المركزى هو كبح الضغوط الناجمة عن التضخم

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الهدف من قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، وسلبياته وإيجابيته.

قال "السيد"، خلال مداخلة لبرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على فضائية CBC، أن الهدف من قرار البنك المركزي، هو كبح الضغوط الناجمة عن التضخم.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن تحريك سعر الصرف منفصل عن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، حتى لا يختلط الأمر على الكثيرين.

نوه "السيد"، بأنه لا داعي للاستيراد خاصة للسلع الاستفزازية، حيث يعتبر من القرارات المهمة لإنقاذ الاقتصاد، والاعتماد على التصنيع المحلي، واللجوء لاستيراد الأمور المهمة والصناعية.

وتابع أنه لا بد من الضرب بيد من حديد على التجار المستغلين للشعب المصري، وذلك بهدف تحجيم ارتفاع الأسعار المبالغ فيه الفترة الحالية.