جابر القرموطى يتأثر عند تشغيل أغنية "بغداد" للراحلة أم كلثوم على الهواء

تأثر الإعلامي جابر القرموطي، عند الحديث عن الراحلة "أم كلثوم"، في الذكرى الـ49 على رحيلها، حيث دمعت عيناه، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" والمُذاع على فضائية CBC.

وأعُجب "القرموطي"، بصوت ورسالة المطربة أم كلثوم، خلال تشغيل أحد الروائع لأغنية "بغداد"، حيث وصفه الأغنية بالملحمة التي لحنها رياض السنباطي، وتأليف محمود حسن إسماعيل.

ويوافق الغد ذكرى وفاة أم كلثوم، التي وُلدت في قرية طماي الزهايرة، بمحافظة الدقهلية في 31 ديسمبر 1898، أو رسميًا حسب السجلات المدنية في 4 مايو 1908، حيث رحلت في 3 فبراير عام 1975.

وتوفيت يوم الإثنين 3 فبراير 1975م في القاهرة بسبب قصور في القلب عن عمر يناهز 76 عامًا، شُيّعت جنازتها من مسجد عمر مكرم في وسط القاهرة، وكانت جنازةً مهيبة ومن أكبر الجنازات في العالم.