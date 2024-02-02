الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كرم جبر: الدولار أقوى سلاح فى ترسانة الأسلحة للإدارة الامريكية

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدولار أقوى سلاح في ترسانة الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك ما يعرف بـ"استعمار الدولار".

وأضاف "جبر"، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على فضائية CBC، أن معظم الدول تعتمد على الاحتياطي من الذهب، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح الدولار هو السيد ومقياس القوة لدول العالم.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الدولار أصبح يوظف كسلاح سياسي وليس اقتصاديا، وهذا ما نشاهده من حروب في المنطقة والضغط على الدول.

ونوه "جبر"، بأن الدولار اكتسب أهميتة بعد انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن أمريكا طبعت خلال الفترة الماضية بقيمة 13 تريليون دولار.

كرم جبر الدولار ترسانة الأسلحة مانشيت الاعلامي جابر القرموطي فضائية CBC الكاتب الصحفي كرم جبر

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