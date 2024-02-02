الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: إسرائيل لم تفلح حتى وقتنا هذا فى السيطرة على قطاع غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كل الدمار الذي شهده سكان قطاع غزة، جديد على الإنسانية، وكشف الوجه الآخر للمجتمع الدولي.

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه لبرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على فضائية ETC، أن في اليوم الـ119 للعدوان على غزة، إسرائيل تواصل جرائم الحرب ضد سكان القطاع المنكوب.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن إسرائيل لم تفلح حتى وقتنا هذا في السيطرة على قطاع غزة، على الرغم من المجازر التي ترتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي لم يستطع أن يحكم السيطرة ولو على شبر من قطاع غزة، مؤكدًا أن صمود الشعب الفلسطيني، والمقاومة الفلسطينية تسببت في خسائر فادحة لحكومة إسرائيل.

ضياء رشوان غزة قطاع غزة إسرائيل فضائية etc مصر جديدة

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