ما هي منظمة "الأونروا" وماذا تقدم للأشقاء في فلسطين؟

قال عصام العاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، أن الأونروا لدى الشعب الفلسطيني ترمز إلى لقضية اللاجئين، والتي تنص قرار بالعودة لديارهم أيام النكبة.

وأضاف "العاروري"، خلال مداخلة لبرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على فضائية ETC، أن سلطات الاحتلال تعتقد أن بقاء "الأونروا"، هو شاهد حي لاستمرار قضية اللاجئين في فلسطين، الأمر الذي جعلها تنشر الاكاذيب بحقها للقضاء عليها.

ونوه المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، أن الأونروا، مسؤولة عن تقديم خدمات الصحة والتعليم لكافة المخيمات الفلسطينية، حيث أنها تخدم أكثر من 6 مليون فلسطيني.

وأشار "العاروري"، إلى أن الخدمات الاكبر لوكالة "الأونروا"، هي التي تقدم في قطاع غزة، مؤكدًا أن 80% من سكان غزة هم من اللاجئين، حيث أن الأمر يتعدى رمزية الوكالة.

وتابع أن استمرار عمل الوكالة في فلسطين، من الأمور المهمة لتقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، من اجل الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي.