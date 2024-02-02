الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عصام العاروري: الشارع الإسرائيلي سينظم مظاهرة الإثنين المقبل لإغلاق مقرات الأونروا

أونروا
أونروا

قال عصام العاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، أن عدد الشهداء من وكالة "أونروا" خلال الحرب على قطاع غزة، وصل إلى 152 شخصا من موظفي الوكالة.

وأضاف "العاروري"، خلال مداخلة لبرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على فضائية ETC، أن موظفي الولايات المتحدة التابعين لوكالة الأونروا، غادروا فلسطين منذ اليوم الأول للحرب على غزة، ووقف الموظفين الفلسطينيون في تقديم يد العون للشعب الغزاوي.

ونوه المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تأمين موظفي الاونروا، ويمكن أن يتوجهوا أهالي الضحايا من أجل رفع قضايا ضد الإدارة الامريكية والإسرائيلية.

وتابع "العاروري"، أن الضغط المالي على "الأونروا" ليس جديدًا، ففي الأونة الأخيرة كانت تعاني الامم المتحدة من العجز المالي، حيث أن الدول التي علقت التمويل تغطي 85% من امدادات الوكالة.

وأشار، أن الشارع الإسرائيلي سينظم مظاهرة يوم الإثنين المقبل، من أجل إغلاق مقرات وكالة "الأونروا" في القدس المحتلة، تحت شعار "حتى لا تتحول القدس لغزة".

وعن مصادر التمويل الجديدة للأونروا، قال “العاروري”، إن قرارت الامم المتحدة تطبق فقط بحق الضعفاء، مؤكدًا أن من الصعب دخول مصادر للتمويل بسبب سيطرة الإدارة الأمريكية على الأمم المتحدة ومنظماتها. 

عصام العاروري الشارع الإسرائيلي وكالة الأونروا مصر جديدة فضائية etc غزة

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