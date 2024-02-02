السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": لابد من ترسيخ قيمة "الاستغناء" عند المصريين

الدكتور جودة عبدالخالق
الدكتور جودة عبدالخالق

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إنه في فترة السبعينات لاحظ عند ذهابه لصلاة الجمعة وجد الكثيرين يرتدون "الغترة والدشدشة"، فهذا التحول الثقافي كان له رمزية عند البعض بأن الرخاء والثراء في الخليج ناتج عن تدينهم، وهذا أمر غير صحيح.

وأضاف "عبد الخالق"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السعي لإحداث تغيير اجتماعي، لابد من أن يخضع لما يعرف بالهندسة الاجتماعية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إلى أننا على الشق الاقتصادي فقد تعرضنا للخنق بسبب الاهتمام بالمظهرية في كل ما يخص حياتنا، خاصة في هذا العصر المليء بكل التكنولوجيا والرفاهية التي لا داعي لها.

وتابع أنه عند النهوض بالمجتمع، لابد من ترسيخ قيمة "الاستغناء"، فهذه القيمة إذا ترجمت اقتصاديًا ستكون أفضل من منجم "السكري" وحقل ظهر، حيث سيرفع معدل الادخار بدون مجهود كبير، وبالتالي ستختفي مشكلة العجز والديون والفجوة الكبيرة الموجودة حاليًا، متمنيا أن تتبني الدولة والإعلام والسياسة العامة، والسردية الدينية، ترسيخ قيم الاستغناء عند الشعب المصري، من أجل تغيير الشخصية المصرية، التي تعتمد على الاستهلاك والمظاهر بشكل كبير.

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

جودة عبدالخالق الاستغناء الشعب المصري الشاهد الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

مواد متعلقة

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": السادات بشر بالرخاء وخروج المصريين لكل مكان بحثًا عن الرزق

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": اليسار وقع فريسة لتأويل الإخوان للدين

عصام العاروري: الشارع الإسرائيلي سينظم مظاهرة الإثنين المقبل لإغلاق مقرات الأونروا

ضياء رشوان: زيارة بلينكن لإسرائيل قد تهدف لهدنة وصفقة تبادل أسرى

ما هي منظمة "الأونروا" وماذا تقدم للأشقاء في فلسطين؟

ضياء رشوان: إسرائيل لم تفلح حتى وقتنا هذا فى السيطرة على قطاع غزة

كرم جبر: القوى الناعمة فى مصر مصدر إلهام للمنطقة دائمًا

جابر القرموطى يتأثر عند تشغيل أغنية "بغداد" للراحلة أم كلثوم على الهواء

الأكثر قراءة

عاجل| القبضة الحديدية.. «عصابات العملة» تتساقط فى يد «الأمن العام» و«الأموال العامة»

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل| "القصابين" تطالب بإغلاق المجازر شهرًا ومنع تصدير اللحوم للسيطرة على ارتفاع الأسعار

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة