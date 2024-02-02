جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": لابد من ترسيخ قيمة "الاستغناء" عند المصريين

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إنه في فترة السبعينات لاحظ عند ذهابه لصلاة الجمعة وجد الكثيرين يرتدون "الغترة والدشدشة"، فهذا التحول الثقافي كان له رمزية عند البعض بأن الرخاء والثراء في الخليج ناتج عن تدينهم، وهذا أمر غير صحيح.

وأضاف "عبد الخالق"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السعي لإحداث تغيير اجتماعي، لابد من أن يخضع لما يعرف بالهندسة الاجتماعية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إلى أننا على الشق الاقتصادي فقد تعرضنا للخنق بسبب الاهتمام بالمظهرية في كل ما يخص حياتنا، خاصة في هذا العصر المليء بكل التكنولوجيا والرفاهية التي لا داعي لها.

وتابع أنه عند النهوض بالمجتمع، لابد من ترسيخ قيمة "الاستغناء"، فهذه القيمة إذا ترجمت اقتصاديًا ستكون أفضل من منجم "السكري" وحقل ظهر، حيث سيرفع معدل الادخار بدون مجهود كبير، وبالتالي ستختفي مشكلة العجز والديون والفجوة الكبيرة الموجودة حاليًا، متمنيا أن تتبني الدولة والإعلام والسياسة العامة، والسردية الدينية، ترسيخ قيم الاستغناء عند الشعب المصري، من أجل تغيير الشخصية المصرية، التي تعتمد على الاستهلاك والمظاهر بشكل كبير.

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.