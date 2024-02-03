السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قصف أمريكى على مخزن طائرات مسيرة.. و"الحوثى" يرد بقوارب مفخخة

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

قال إياد الموسمي مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أمس كانت ليلة حافلة من قبل جماعة الحوثين والولايات المتحدة، بسبب تبادل الهجمات المتبادلة بينهم.

وأشار مراسل “القاهرة الإخبارية” إلى أن جماعة الحوثي استهدفت عدة سفن بالبحر الأحمر، في المقابل شنت القوات الأمريكية هجمات على مواقع خاصة بالحوثيين منها مخزن للطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مزرعة كبيرة استخدمها الحوثيون كمخزن وقاعدة لإطلاق الصواريخ تجاه البحر الأحمر.

ونوه إلى أن الهجمات المتبادلة استمرت حتى صباح اليوم، كما تم استخدام القوارب المفخخة من قبل الحوثيين، تجاه السفن البحرية والقوات الأمريكية.

وأفاد بأن العمليات في البحر الأحمر في أشدها بسبب الهجمات الأخيرة على سوريا، الأمر الذي يسهم في زيادة حدة التوتر بين أطراف الصراع في البحر الأحمر.

قصف أمريكى اياد الموسمي القاهرة الإخبارية جماعة الحوثي الحوثين

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