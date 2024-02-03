مجلس النواب الأردنى: تصاعد العنف فى المنطقة أصبح وشيكًا

قال الدكتور محمود الخرابشة، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الأردني، إن الهجمات الأمريكية بسوريا والعراق، هو عبارة عن إشعال فتيل الحرب بالمنطقة.

وأضاف "الخرابشة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب والضربات التي تُشن، جاءت نتيجة للرد على القصف والعدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى الدعم الأعمى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، للكيان المحتل.

ونوه رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الأردني، بأن بسبب الدعم اللا محدود، كان على الأطراف المضادة أن تتحرك من أجل تخفيف حدة الهجمات على الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الإدارة الأمريكية، هناك بينها وبين إيران حالة من الشد والجذب، وبالتالي فخطر الحرب وتصاعد العنف في المنطقة أصبحا وشيكًا، بسبب سياسة الولايات المتحدة في التدخل بالصراع.