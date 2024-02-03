السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية": العراق سيتقدم بمذكرة لمجلس الأمن بسبب هجمات الولايات المتحدة

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الفصائل العراقية، استهدفت عددًا من المواقع العسكرية التابعة للقوات الأمريكية، ردًا على هجمات الأمس بسوريا والحدود العراقية.

وأشارت "التميمي"، إلى أن هناك حراكًا سياسيًا في العراق، لبحث تطوارت الوضع المتوتر، خاصة بعد الهجمات الأخيرة، والاستهداف الذي استهدف منطقة "عكشات"، الذي خلّف 16 شهيدًا.

ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك استنكارات كثيرة من الحكومة العراقية، بسبب الاعتداءات الأخيرة التي طالت مواقع عراقية، ووقوع عشرات الشهداء.

وتابعت، أن مجلس الوزراء العراقي، أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام من أجل الأرواح التي سقطت بسبب الاستهدافات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة، مؤكدة أن الحكومة العراقية ستتقدم بعريضة لمجلس الأمن لوضع الولايات المتحدة أمام المحاكمة بسبب زعزعة الأمن في بغداد.

القاهرة الإخبارية العراق هبة التميمي الفصائل العراقية سوريا مجلس الوزراء العراقي

مواد متعلقة

خبير بالشأن الإسرائيلى: أمريكا لا تريد وقف الصراع لحماية إسرائيل

هل سيعترف بايدن بالدولة الفلسطينية؟.. خبير سياسى يجيب

حبيبة أبو طالب "معجونة بالرسم".. تحلم بالعالمية ومقابلة وزيرة الثقافة

مستشار الحكومة السورية: الولايات المتحدة لا تريد استقرار دمشق وقواتها تسرق ثرواتنا

خبير عسكرى لـ"القاهرة الإخبارية": حزب الله لا يريد الدخول فى حرب مفتوحة مع إسرائيل

خبير عسكرى: نتنياهو يجر الولايات المتحدة لحرب كبيرة بالشرق الأوسط

العراق يعلن الحداد العام على ضحايا القصف الأمريكى

مجلس النواب الأردنى: تصاعد العنف فى المنطقة أصبح وشيكًا

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. الحكومة ترد على مقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم للبنوك

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»