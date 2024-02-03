السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير عسكرى لـ"القاهرة الإخبارية": حزب الله لا يريد الدخول فى حرب مفتوحة مع إسرائيل

حزب الله
حزب الله

قال أمين حطيط، الخبير العسكري، إن حزب الله لا يريد الدخول في حرب مفتوحة مع إسرائيل حفاظًا على المصالح اللبنانية، وعدم تعريض شعب لبنان لخطر الكيان المحتل.

وأضاف "حطيط"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة اللبنانية لا تحكم إلا بثقة المجلس النيابي، وتعترف بشرعية المقاومة اللبنانية والمتمثلة في حزب الله بل تقف وراءها، حيث إنها جاءت للتصدي للاحتلال الإسرائيلي.

ونوه بأن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة، هي محاولة منها لاتساع رقعة الصراع بشكل غير مبرر، وهذا يسهم في غض النظر على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأشار إلى أن حزب الله عندما بدأ عملياته في الجنوب اللبناني، هو خدمة المقاومة في غزة، وإحداث التوازن في الحرب الدائرة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

خبير عسكري القاهرة الإخبارية إسرائيل حزب الله الحكومة اللبنانية أمين حطيط

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