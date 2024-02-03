السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث جيش الاحتلال: الحرب مع لبنان ليست أولويتنا ولكننا نستعد لها

دانيال هجاري
دانيال هجاري

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مهاجمة أكثر من 50 هدفًا لحزب الله في سوريا، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

ونوه دانيال هجاري، المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، بأن الحرب مع لبنان، ليست أولوية للحكومة الإسرائيلية، ولكن نستعد لها في أي وقت.

وأشار إلى أنه قبل شهر تم القضاء على عناصر "ملف الجولان"، وهي تابعة لحزب الله اللبناني في سوريا، وتم تحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، توترًا كبيرًا، حيث يتبادل الطرفان الرشقات والغارات الصاروخية، والتي أسفرت عن اتساع رقعة الصراع بالمنطقة.

القاهرة الإخبارية حزب الله سوريا قطاع غزة غزة الحدود اللبنانية الإسرائيلية دانيال هجاري

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