متحدث جيش الاحتلال: الحرب مع لبنان ليست أولويتنا ولكننا نستعد لها

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مهاجمة أكثر من 50 هدفًا لحزب الله في سوريا، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

ونوه دانيال هجاري، المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، بأن الحرب مع لبنان، ليست أولوية للحكومة الإسرائيلية، ولكن نستعد لها في أي وقت.

وأشار إلى أنه قبل شهر تم القضاء على عناصر "ملف الجولان"، وهي تابعة لحزب الله اللبناني في سوريا، وتم تحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، توترًا كبيرًا، حيث يتبادل الطرفان الرشقات والغارات الصاروخية، والتي أسفرت عن اتساع رقعة الصراع بالمنطقة.