أسامة حمدان: ردنا على مقترح باريس يرتكز على وقف العدوان وانسحاب الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إننا تسلمنا مقترح الإطار العام المنبثق عن اجتماع باريس، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضاف "حمدان"، أن ردنا على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان على شعبنا وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل عادلة.

وشدد على أهمية وقف العدوان على الأشقاء في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يثمن الجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة.