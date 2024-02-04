خسارة جديدة لحزب الله.. الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تشتعل

قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، أحمد سنجاب، إن الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تشتعل في المنطقة الجنوبية، حيث كان هناك قصف إسرائيلي مكثف لعدد من البلدات في القطاع الغربي، أسفر عن مقتل 2 من قادة "حزب الله"، بسبب الغارات المكثفة.

وأضاف "سنجاب"، خلال مداخلة لفقرة "جولة المراسلين"، المذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجنوب اللبناني تعرض لقصف مدفعي وغارات جوية، والذي شهد على مدار الساعات الماضية العديد من القذائف الإسرائيلية التي سقطت على أطراف البلدات، ولم تتعمق في الداخل.

وكان قد أعلن "حزب الله" عن أنه شن عددا من الهجمات تجاه مواقع عديدة للقوات العسكرية الإسرائيلية، ردًا على الهجمات التي تشنها الغارات الإسرائيلية.