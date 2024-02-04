الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطينى: 700 ألف فى غزة مصابون بأمراض تنفسية

غزة
غزة

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، يعيشون حالة دمار شامل وحركة نزوح كبيرة بالقطاع جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن عشرات الشهداء والمصابين ما زالوا تحت أنقاض المباني المهدمة في قطاع غزة.

ونوه إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش كارثة إنسانية حقيقية، بسبب جثث الضحايا التي تنتشر بشكل كبير على الطرقات والتي تعرض الكثيرين للأوبئة والأمراض.

وتابع أن الأطقم الطبية والدفاع المدني أصبحوا غير قادرين على انتشال الجثامين، بسبب ضعف الإمكانات والمعدات التي تساعد على ذلك، الأمر الذي يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 700 ألف فلسطيني في غزة مصابون بالأمراض التنفسية والجدري، والتهاب السحايا، وذلك بسبب انتشار النفايات والقمامة، بالإضافة إلى توقف عمل محطات الصرف الصحي.

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