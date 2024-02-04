القاهرة الإخبارية: هناك نية لفرنسا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بدأ جولته بالشرق الأوسط بزيارة اليوم لمصر، حيث أكد على دور مصر المهم في التعامل مع القضية الفلسطينية، ودورها الحيوي في دخول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن جولة "سيجورنيه" مدتها ثلاثة أيام، سيزور فيها الأردن وإسرائيل لبحث التطورات الخاصة بالوضع في قطاع غزة، ومتابعة سير عملية دخول المساعدات.

ونوه إلى أن وزير الخارجية الفرنسي ثمن دور مصر في تسهيل عملية دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، إلى جانب نية فرنسا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن وزير الخارجية الفرنسي أشار إلى إرسال فرنسا 2000 طن من المساعدات الغذائية والدوائية لقطاع غزة.