"القاهرة الإخبارية": مستشفى الأمل يتعرض لإطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مستشفى الأمل، مازال يتعرض لإطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال، حيث تتمركز آليات الاحتلال الإسرائيلي في جميع اتجاهاته وتمنع حركة سيارات الإسعاف والأطقم الطبية والنازحين، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد القائمون على الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى الأمل بالآليات، حيث تستهدف أقسام العناية المركزة، وساحة المستشفى الأمر الذي أثار الرعب في نفوس المرضى والنازحين داخل المستشفى.