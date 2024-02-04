الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرقب لـ"إكسترا نيوز": البيت الأبيض أدرك بعد شهور من الحرب في غزة أنه في خطر

ايمن الرقب
ايمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن زيارة وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، غدًا للشرق الاوسط، لم يخطط لها مسبقًا، حيث جاءت بعد لجنة التهدئة التي أجريت منذ أيام في فرنسا.

وأشار "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن البيت الأبيض أدرك بعد شهور من الحرب، أنه في خطر، بعد دخول العديد من الاطراف وتهديد المواقع العسكرية لديهم في الشرق الأوسط.

وتابع، أن زيارة بلينكن، تهدف لتهدئة الوضع بشكل كبير في قطاع غزة، خاصة بعد التهديدات التي باتت تحاصر عدد من القوات الامريكية في المنطقة.

وفي المقابل، فالتصريحات الخاصة بحكومة إسرائيل، تشير بأن الحرب مستمرة، الأمر الذي يؤدي إلي مجازر عديدة بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي يأمل البعض بأن تكون زيارة وزير الخارجية الامريكي، حل لتهدئة الأوضاع.

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