أستاذ علاقات دولية: العديد من الدول الأوروبية لديها النية لقيام دولة فلسطينية مستقلة

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة فرنسا اليوم لمصر، من الزيارت الهامة لنصرة القضية الفلسطينية، والتأكيد على دور مصر منذ بداية الأزمة الفلسطينية.

وأشار "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة الفرنسية عضو دائم بمجلس الأمن، وهذا يعتبر مكسبًا لمصر لحل الدولة الفلسطينية، كما أن فرنسا تمثل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يشكل ذلك ضغطا على حكومة إسرائيل.

ونوه أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تحاول تشكيل جبهة أوروبية من أجل حل الدولتين، خاصة أن هناك العديد من الدول الأوروبية لديها النية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد، أن على الرغم من كل هذه الجهود، سترفض إسرائيل حل الدولتين، خوفًا من حصول فلسطين على مقعد دائم بالأمم المتحدة، وبالتالي سيكون لها الحق في المطالبة بكل الأرض التي استولى عليها الكيان المحتل منذ عام 1948.