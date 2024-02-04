الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: العديد من الدول الأوروبية لديها النية لقيام دولة فلسطينية مستقلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة فرنسا اليوم لمصر، من الزيارت الهامة لنصرة القضية الفلسطينية، والتأكيد على دور مصر منذ بداية الأزمة الفلسطينية.

وأشار "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة الفرنسية عضو دائم بمجلس الأمن، وهذا يعتبر مكسبًا لمصر لحل الدولة الفلسطينية، كما أن فرنسا تمثل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يشكل ذلك ضغطا على حكومة إسرائيل.

ونوه أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تحاول تشكيل جبهة أوروبية من أجل حل الدولتين، خاصة أن هناك العديد من الدول الأوروبية لديها النية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد، أن على الرغم من كل هذه الجهود، سترفض إسرائيل حل الدولتين، خوفًا من حصول فلسطين على مقعد دائم بالأمم المتحدة، وبالتالي سيكون لها الحق في المطالبة بكل الأرض التي استولى عليها الكيان المحتل منذ عام 1948.

استاذ علاقات دولية الدول الأوروبية دولة فلسطينية مستقلة فرنسا اكسترا نيوز

مواد متعلقة

ناقد فني: أم كلثوم تمثل تاريخ الغناء في العالم العربي

إيمان عبد الغنى: " كنت باخد مصروفى أشترى بيه شرايط أم كلثوم"

الرقب لـ"إكسترا نيوز": البيت الأبيض أدرك بعد شهور من الحرب فى غزة أنه فى خطر

باحث: هناك ما يشبه الإجماع الدولى نحو رفض فكرة التهجير القسرى للشعب الفلسطينى

مروة ناجي: لا أحد يقارن بصوت "كوكب الشرق" أم كلثوم

الرئيس الفلسطينى: عدم اقتطاع أى شبر من أرض غزة وزيادة المساعدات الإنسانية

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين فى خان يونس

وزير خارجية العراق: بلادنا ليست مكانًا لاستعراض القوة بين المتخاصمين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

هل يعود سعر الدولار للارتفاع بعد الانهيار غير المسبوق فى السوق السوداء؟

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين