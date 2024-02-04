الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد فني: أم كلثوم تمثل تاريخ الغناء في العالم العربي

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

قال أشرف غريب، الناقد الفني، أن السيدة أم كلثوم، تعتبر تاريخ الغناء في العالم العربي، حيث تعتبر الأيقونة الكبري في القرن العشرين والحادي والعشرون.

ونوّه "غريب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع على فضائية dmc، أن أم كلثوم لم تكن في عصرها الوحيدة التي كانت تتمتع بصوت مميز، بل كانت تنافس في ذلك الوقت، منيرة المهدية، فتحية أحمد وحياة صبري.

وأضاف الناقد الفني، أن أم كلثوم تمتعب بما لم يتمتع به الاخرين، وهي الثقافة، الأمر الذي جعلها تنفرد بشكل كبير وتتربع على عرش الغناء في مصر والوطن العربي.

وتابع، أن العقاد مدح الراحلة "أم كلثوم"، وهذا يدل على المكانة الكبيرة التي كانت تتمتع بها الراحلة أم كلثوم، مشيرًا أننا على مشارف الإحتفال بـ"100 عام أم كلثوم".

أم كلثوم ناقد فني السفيرة عزيزة فضائية DMC السيدة أم كلثوم

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