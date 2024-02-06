الأونروا: أعداد النازحين تجاوزت 1.4 مليون.. والدول المانحة أوقفت دعمها لنا (فيديو)

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة، إن الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة كارثية للغاية، مؤكدة أن أعداد النازحين تجاوزت 1.4 مليون.

وأضافت حمدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على شاشة cbc، أنه منذ أيام قامت بعض الدول المانحة التي تمول برامج الأونروا الأساسية بتجميد الدعم المقدم لوكالة "غوث" لتشغيل اللاجئين، وهذا التجميد يخص الأونروا بشكل عام في مختلف مناطق عملياتها، وليس فقط في غزة.

وأشارت إلى الآثار الكارثية لهذا التجميد على قطاع غزة، والتي ستتضاغف نظرًا لاستمرار الحرب الإسرائيلية الطاحنة على الفلسطينيين في مختلف أنحاء القطاع.