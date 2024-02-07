الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود مسلم: التفاوض بين حماس وإسرائيل يحتاج إلى جهد مصري وعربي

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، إن التفاوض بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي يشهد الكثير من الصعوبات والتناقضات، ولا يمكن أن يتم بشكل مباشر وسريع.

وأوضح مسلم، في تصريحات له على قناة "العربية الحدث"، أن حماس تطالب بوقف شامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية منه، في حين ترفض إسرائيل هذا المطلب وتصر على استرداد الأسرى الذين اختطفتهم حماس، مؤكدا أن الحرب لن تتوقف إلا بتحقيق هذا الهدف.

وأشار مسلم إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في هذا الصراع، وتسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتحقيق هدنة طويلة الأمد تفتح المجال للتفاوض على حل سياسي شامل، مشيدا بالجهد العربي المتضامن مع القضية الفلسطينية.

ونقل مسلم عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن الحرب ما زالت مستمرة بشكل مختلف، وأنه لن يتنازل عن موقفه، معتبرا أن نتنياهو يحاول البقاء في السلطة وتجنب المحاسبة القضائية عن جرائمه.

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