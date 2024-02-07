نماذج زوجية ناجحة فى حلقة خاصة عن الحب ببرنامج "صاحبة السعادة" (فيديو)

في حلقة خاصة عن الحب ببرنامج "صاحبة السعادة"، استضافت الفنانة إسعاد يونس، نماذج زوجية ناجحة ليتحدثوا عن "روشتة السعادة" في الحياة.

ومن بين القصص التي تناولها البرنامج، قالت إكرام يوسف، ربة منزل، إن زوجها أحمد حسين، يبتاع لها الورود بشكل متواصل، ومثل تلك الأشياء ما تخلق حالة من السعادة والحيوية داخل المنزل، مشيرة إلى أن زوجها يحاول يساندها دائما ويتعامل مع أولاده بحنية تامة.

وأضافت أن هناك أزمة حالية في الزيجات الحديثة، حيث أن العروسان يعانون من التكاليف الباهظة للزواج، وفي ذات الوقت يصرون على حجز ليالي الزفاف بمبالغ كبيرة للغاية، بالرغم من إمكانية الاحتفال بأمور بسيطة ومفرحة في نفس الوقت.