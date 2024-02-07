الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نماذج زوجية ناجحة فى حلقة خاصة عن الحب ببرنامج "صاحبة السعادة" (فيديو)

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

في حلقة خاصة عن الحب ببرنامج "صاحبة السعادة"، استضافت الفنانة إسعاد يونس، نماذج زوجية ناجحة ليتحدثوا عن "روشتة السعادة" في الحياة.

ومن بين القصص التي تناولها البرنامج، قالت إكرام يوسف، ربة منزل، إن زوجها أحمد حسين، يبتاع لها الورود بشكل متواصل، ومثل تلك الأشياء ما تخلق حالة من السعادة والحيوية داخل المنزل، مشيرة إلى أن زوجها يحاول يساندها دائما ويتعامل مع أولاده بحنية تامة.

وأضافت أن هناك أزمة حالية في الزيجات الحديثة، حيث أن العروسان يعانون من التكاليف الباهظة للزواج، وفي ذات الوقت يصرون على حجز ليالي الزفاف بمبالغ كبيرة للغاية، بالرغم من إمكانية الاحتفال بأمور بسيطة ومفرحة في نفس الوقت.

صاحبة السعادة إسعاد يونس نماذج زوجية روشتة السعادة ليالي الزفاف الزفاف الزيجات

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس