هشام جمال وليلى زاهر يرويان قصة حبهما فى "صاحبة السعادة" (فيديو)

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، استضافت الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، وتحدثا عن تفاصيل علاقتهما العاطفية وخطوبتهما الرسمية.

وأوضح هشام جمال أنه كان ينظر إلى ليلى زاهر على أنها زميلة عمل وابنة صديقه وأخيه الفنان أحمد زاهر، ولم يشعر بأي مشاعر غرامية تجاهها في بداية تعاونهما في مسلسل "في بيتنا روبوت"، وكانت ليلى تناديه بأخوها الكبير في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "جمال" إن العلاقة بينهما بدأت تتغير تدريجيًا بعد انتهاء المسلسل بحوالي سنة، ولم يخفيا ذلك عن الجمهور أو الأهل، وأن النقطة الفاصلة كانت رحلة سفر إلى لبنان في رأس السنة، حيث كان معهما والدا ليلى ووالدة هشام وأخوه للعلاج، وشعر هشام بأن ليلى تجمع بين كل الصفات الإيجابية التي يبحث عنها في شريكة حياته.

وأضاف أنه كان يتواصل مع ليلى بشكل مستمر، وكان يستشيرها في أعماله الفنية، وأنه قرر أن يخرج لها أغنية "كلمة أخيرة" التي أعجبته كثيرًا، وسافر معها إلى لبنان لتصويرها هناك، وكانت العائلتين متواجدتين معهما وخرجوا كعائلة واحدة، وهو أمر نادر الحدوث في مجتمعهما.

ومن جانبها، أكدت ليلى زاهر أنها لم تكن تشعر بأي شيء تجاه هشام جمال في أثناء تصوير المسلسل، وكانت تعامله كزميل وصديق وأخ كبير، وأنه كان دائمًا حاضرًا في المواقف الصعبة والسعيدة، وأنها اكتشفت مع الوقت أنها تحبه وتثق به، وأنها تشعر بالأمان معه مثلما تشعر مع والدها.

وأشارت إلى أنها لاحظت اهتمام هشام جمال بها، وأنه ترك كل شيء ليعمل لها الأغنية، وأنه سعى لإظهارها بأفضل صورة ممكنة، وأنه كان مركزًا معها جدًا ويعطيها كل اهتمامه، وأن كل ما فعله جذب انتباهها وأثار مشاعرها، وأنها وقعت في حبه بصدق وبراءة.