الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هشام جمال وليلى زاهر يرويان قصة حبهما فى "صاحبة السعادة" (فيديو)

هشام جمال وليلى زاهر
هشام جمال وليلى زاهر

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، استضافت الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، وتحدثا عن تفاصيل علاقتهما العاطفية وخطوبتهما الرسمية.

وأوضح هشام جمال أنه كان ينظر إلى ليلى زاهر على أنها زميلة عمل وابنة صديقه وأخيه الفنان أحمد زاهر، ولم يشعر بأي مشاعر غرامية تجاهها في بداية تعاونهما في مسلسل "في بيتنا روبوت"، وكانت ليلى تناديه بأخوها الكبير في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "جمال" إن العلاقة بينهما بدأت تتغير تدريجيًا بعد انتهاء المسلسل بحوالي سنة، ولم يخفيا ذلك عن الجمهور أو الأهل، وأن النقطة الفاصلة كانت رحلة سفر إلى لبنان في رأس السنة، حيث كان معهما والدا ليلى ووالدة هشام وأخوه للعلاج، وشعر هشام بأن ليلى تجمع بين كل الصفات الإيجابية التي يبحث عنها في شريكة حياته.

وأضاف أنه كان يتواصل مع ليلى بشكل مستمر، وكان يستشيرها في أعماله الفنية، وأنه قرر أن يخرج لها أغنية "كلمة أخيرة" التي أعجبته كثيرًا، وسافر معها إلى لبنان لتصويرها هناك، وكانت العائلتين متواجدتين معهما وخرجوا كعائلة واحدة، وهو أمر نادر الحدوث في مجتمعهما.

ومن جانبها، أكدت ليلى زاهر أنها لم تكن تشعر بأي شيء تجاه هشام جمال في أثناء تصوير المسلسل، وكانت تعامله كزميل وصديق وأخ كبير، وأنه كان دائمًا حاضرًا في المواقف الصعبة والسعيدة، وأنها اكتشفت مع الوقت أنها تحبه وتثق به، وأنها تشعر بالأمان معه مثلما تشعر مع والدها.

وأشارت إلى أنها لاحظت اهتمام هشام جمال بها، وأنه ترك كل شيء ليعمل لها الأغنية، وأنه سعى لإظهارها بأفضل صورة ممكنة، وأنه كان مركزًا معها جدًا ويعطيها كل اهتمامه، وأن كل ما فعله جذب انتباهها وأثار مشاعرها، وأنها وقعت في حبه بصدق وبراءة.

صاحبة السعادة إسعاد يونس هشام جمال ليلى أحمد زاهر أحمد زاهر في بيتنا روبوت لبنان رأس السنة كلمة أخيرة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟