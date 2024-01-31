خالد داغر لـ"صاحبة السعادة": محمد فوزى رائد الفن الحقيقي وألحانه تجمع الأجيال

في حلقة خاصة من برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، استضافت الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، للحديث عن الموسيقار الكبير محمد فوزي وتأثيره على الفن المصري.

وأشاد داغر، بمحمد فوزي كونه أول من أسس شركة للأسطوانات وصنع فنا حقيقيا يحمل هموم وطموحات جيله والأجيال اللاحقة، وأكد أن دار الأوبرا تولي اهتماما كبيرا بتراث محمد فوزي وتنظم حفلات تكريمية له يشارك فيها فنانون شباب.

وأوضح داغر، أن هذه الحفلات تلقى رواجا كبيرا بين الجمهور من مختلف الأعمار، مما يدل على أن ألحان محمد فوزي لا تقتصر على زمن معين بل تعبر عن مشاعر وأحاسيس كل محب للفن، ووصف ألحان محمد فوزي بأنها متنوعة وجميلة وتحتوي على تقنيات غنائية عالية، ولكنها في نفس الوقت سهلة الأداء والتقديم.

وتحدث عن مسيرة محمد فوزي كملحن ومطرب وممثل ومنتج، وعن تعلمه أصول الموسيقى وتأثره بمحمد عبدالوهاب وأم كلثوم، وعن نجاحاته السينمائية والغنائية التي تركت بصمة في تاريخ الفن المصري.