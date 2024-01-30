منى زكى تتحدث عن كواليس فيلم "رحلة 404" وعلاقتها بأحمد حلمى (فيديو)

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، استضافت النجمة منى زكي وفريق عمل فيلم "رحلة 404" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، وخلال الحوار، تطرقت منى زكي إلى عدة موضوعات تتعلق بالفيلم وحياتها الشخصية والفنية.

ومن أبرز ما قالته منى زكي، أن زوجها الفنان أحمد حلمي هو أكبر داعم لها في مسيرتها الفنية، وأنه يمتلك موهبة فنية متنوعة ومختلفة، وأنه دائما موجود بجانبها في كل خطوة، وأضافت أنها لم تخف من سيناريو فيلم "رحلة 404" الذي يتناول قضية السوشيال ميديا وتأثيرها على الناس، وأنها شعرت بأن الفيلم يقارب أعمال السينما الهادفة التي يقدمها المخرج داود عبد السيد.

وعن دورها في الفيلم كمحجبة، قالت إنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها شخصية محجبة، وأنها ترى أن كل محجبة لها شكلها الخاص، وأنها اتفقت مع المخرج هاني خليفة على الشكل الذي يناسب شخصيتها في الفيلم، وهو شكل بسيط وملائم، وأنها راضية عن النتيجة.

وأشادت، بالمخرج هاني خليفة، ووصفته بأنه صديق لها على المستوى الإنساني، وأنه يتميز بالدقة والمهنية في عمله، وأنه يطلب الإعادة كثيرا للوصول إلى الأداء المطلوب، وأنها تجد في ذلك فائدة كبيرة لها كممثلة.