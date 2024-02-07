الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبراء ونواب يبحثون سبل تطوير الصادرات المصرية (فيديو)

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

نظمت الإعلامية قصواء الخلالي حلقة خاصة من برنامجها "في المساء مع قصواء" على سي بي سي، تناولت فيها موضوع الصادرات المصرية والتحديات التي تواجهها والفرص التي تتيحها للتنمية الاقتصادية.

وشارك في الحلقة عدد من الخبراء والمسؤولين والنواب، منهم المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والنائب أحمد بهاء شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، والنائب ياسر زكي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة.

وتبادل الحاضرون وجهات النظر والمقترحات حول كيفية تحسين أداء الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها وتنويعها ورفع نسبة المكون المحلي فيها، وكذلك تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأشار المهندس أسامة الشاهد إلى أن السياسات النقدية المتغيرة تؤثر سلبا على استقرار السوق وتعوق عملية الإنتاج والتصدير، مطالبا بضرورة وضع استراتيجية واضحة ومنسقة لتنشيط الصادرات.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي على أهمية توفير بيئة صناعية ملائمة وتشريعات ثابتة وحوافز للمصدرين، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يعمل على إصدار قوانين تدعم الصناعة والتجارة الخارجية.

وقال النائب ياسر زكي إن أحد أبرز المشكلات التي تعوق الصناعة في مصر هو تعدد الجهات الرقابية والإدارية، ما يزيد من التكاليف والبيروقراطية، داعيا إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات المختصة.

وطالب محمود سرج بإصدار قرارات عاجلة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، مؤكدا أن الصادرات المصرية تتمتع بجودة عالية وتستطيع الوصول إلى أسواق جديدة.

وأوضح محمد عبد السلام أن قطاع الملابس الجاهزة يعاني من صعوبات في إنهاء الإجراءات اللازمة للتصدير، رغم وجود تشريعات تسمح بإنهائها في مدة قصيرة، مطالبا بتطبيق القوانين بشكل فعال ومنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين.

وأشادت قصواء الخلالي بالدور الذي تقوم به المجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية في دعم الصادرات المصرية وترويجها وحل المشاكل التي تواجهها، متمنية أن تحقق الصادرات المصرية المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.

قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الصادرات المصرية أسامة الشاهد محمود سرج المجلس التصديري للجلود الحوار الوطنى غرفة الملابس كورونا

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