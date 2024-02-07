محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": ألمانيا تدفع الفاتورة الاقتصادية الأكبر بالاتحاد الأوروبى

علّق طالب العواد، المحلل السياسي، على تأثير مجموعة بريكس على الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، وخاصة بريطانيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تدفع الفاتورة الاقتصادية الأكبر بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن هناك حكومات يمينية فازت في بعض الدول الأوروبية نتيجة الموقف الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، ومنها إيطاليا فيها اليمين المتطرف وكذلك في السويد وبريطانيا.

وأشار إلى أن هذه المسألة تدفع فاتورة اقتصادية كبيرة في دول الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن البرتغال وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا تدفع فاتورة كبيرة نتيجة لتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.