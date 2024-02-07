الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقتل قيادى لحزب الله بالعراق واثنين من مرافقيه فى استهداف سيارة ببغداد

حزب الله بالعراق
حزب الله بالعراق

قُتل القيادي بكتائب حزب الله بالعراق أبوباقر الساعدي واثنان من مرافقيه في استهداف سيارة ببغداد، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل.

أعلنت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن أن هناك أنباء عن وقوع انفجار ثانٍ في منطقة حي أور بالعاصمة العراقية.

انفجارات بالعراق 

وكانت قد أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن طائرة مُسيرة دمرت سيارة مدنية تقل أشخاصًا في العاصمة العراقية بغداد، وتم غلق جميع الطرق المؤدية لموقع الانفجار في بغداد، وأنباء عن مقتل 3 أشخاص.

مواد متعلقة

استشهاد معتصم العلى أحد قادة كتائب شهداء الأقصى بمخيم نور شمس

الهلال الأحمر الفلسطينى: قوات الاحتلال تحاصر 3 سيارات إسعاف وسط مدينة غزة

نتنياهو: نعترف بأن هناك خلافات بشأن اليوم التالى لنهاية الحرب

حزب الله يعلن استهداف قاعدة خربة ماعر بصاروخ فلق 1

مصطفى العمار: دعوات خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبى غير رسمية

بوتين يرجئ زيارته لتركيا لنهاية أبريل أو بداية مايو

محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": ألمانيا تدفع الفاتورة الاقتصادية الأكبر بالاتحاد الأوروبى

محمود مسلم: التفاوض بين حماس وإسرائيل يحتاج إلى جهد مصرى وعربى

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل.. "المالية" تكشف تفاصيل زيادة المرتبات والتعيينات الجديدة للأطباء والتمريض والمعلمين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"