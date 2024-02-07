مقتل قيادى لحزب الله بالعراق واثنين من مرافقيه فى استهداف سيارة ببغداد

قُتل القيادي بكتائب حزب الله بالعراق أبوباقر الساعدي واثنان من مرافقيه في استهداف سيارة ببغداد، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل.

أعلنت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن أن هناك أنباء عن وقوع انفجار ثانٍ في منطقة حي أور بالعاصمة العراقية.

انفجارات بالعراق

وكانت قد أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن طائرة مُسيرة دمرت سيارة مدنية تقل أشخاصًا في العاصمة العراقية بغداد، وتم غلق جميع الطرق المؤدية لموقع الانفجار في بغداد، وأنباء عن مقتل 3 أشخاص.