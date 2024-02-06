الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية العراقى: استمرار العنف يؤثر على السلم الإقليمى والدولى

فؤاد حسين،
فؤاد حسين،

قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إنه بحث مع نظيرته الهولندية هانكي بروينز سلوت، التي تزور بغداد حاليًا الاعتداءات الإيرانية والأمريكية على العراق، موجهًا الشكر لهولندا على دعمها القوات الأمنية العراقية.

التأكيد على ضرورة استمرار دعم الشعب الفلسطيني

وأكد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الهولندية الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار العنف يؤثر على السلم الإقليمي والدولي، كما أكد أيضًا على ضرورة استمرار دعم الشعب الفلسطيني، موجهًا حديثه بأنه "يجب إيقاف الحرب بغزة وإدخال المساعدات للقطاع".

فيما قالت وزيرة الخارجية الهولندية إن هنالك نحو 60 ألف عراقي يعيشون في هولندا، ويقومون بتقريب وجهات النظر بين البلدين، لافتًا إلى أن بلادها تنتظر زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى هولندا.

وأشارت هانكي بروينز إلى أن بلادها تدعم الدور الأساسي للعراق في المنطقة وندين الاعتداءات على أراضيه، مؤكدة على دعم حالة الاستقرار في العراق.

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