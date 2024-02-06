بشرط إخراج المتطرفين.. يائير لابيد: عرضت انضمامى لحكومة "نتنياهو" لكنه لم يرد

صرح يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، بأنه عرض نفسه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليكون أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

وقال "لابيد"، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء: "عرضت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إخراج المتطرفين من حكومته لأحل محلهم، ولكن اشترطت لدخول الحكومة خروج وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، منها".

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن نتنياهو لم يبد رغبة في إخراج وزيري الأمن القومي والمالية من حكومته، موضحًا أن: عرض دخولي حكومة نتنياهو يهدف للمساعدة في إتمام صفقة تبادل المحتجزين فقط.

بن غفير: بنيامين نتنياهو على مفترق طرق وعليه اختيار الاتجاه الذي سيذهب إليه

وفي وقت سابق، صرح إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مفترق طرق وعليه اختيار الاتجاه الذي سيذهب إليه، ويعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرقل المجهود الحربي الإسرائيلي.

بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يدعو لجنة التخطيط للتصديق على خطة لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.