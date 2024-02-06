"النواب الأمريكي": تهديد جو بايدن باستخدام "الفيتو" "خيانة"

قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إن تهديد الرئيس جو بايدن باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون لمنح إسرائيل مساعدات عسكرية "خيانة"، وفقًا لما أفادت به فضائية "الغد" الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلنت إدارة بايدن أنها تُعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل، وسيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده إذا وصل إلى مكتبه، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه من أجل إقرار تشريع يتضمن دعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود.

وأشار رئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى أن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثًا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، لن يتم الموافقة عليه، بجانب رفضه اتفاق مشروع قانون الحدود مقابل المساعدات لأوكرانيا في مجلس الشيوخ.

مشروع أسوأ من المتوقع

ويقترح مشروع القانون، الذي يعتزم مجلس النواب النظر فيه الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر 2024.

وقالت السلطات الأمريكية، إنها استنفدت الأموال لدعم أوكرانيا، في نهاية العام الماضي، وإلى أن يوافق الكونجرس على مخصصات جديدة، فإن الولايات المتحدة غير قادرة على الاستمرار في توريد الأسلحة والذخيرة.