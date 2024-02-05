انفجار كبير فى المناطق الجنوبية لمدينة قطاع غزة المحاذية للغلاف

عرضت فضائية "الغد" الإخبارية، نبأ عاجلا يفيد بوقوع انفجار كبير في المناطق الجنوبية لمدينة قطاع غزة المحاذية للغلاف.

الفصائل الفلسطينية تعلن عن استيلائها على طائرة استطلاع إسرائيلية

وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استيلائها على طائرة استطلاع إسرائيلية، كانت في مهمة استخبارية غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت حركة "حماس": "تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".