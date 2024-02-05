الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

انفجار كبير فى المناطق الجنوبية لمدينة قطاع غزة المحاذية للغلاف

غزة
غزة

عرضت فضائية "الغد" الإخبارية، نبأ عاجلا يفيد بوقوع انفجار كبير في المناطق الجنوبية لمدينة قطاع غزة المحاذية للغلاف.

 الفصائل الفلسطينية تعلن عن استيلائها على طائرة استطلاع إسرائيلية

وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استيلائها على طائرة استطلاع إسرائيلية، كانت في مهمة استخبارية غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت حركة "حماس": "تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

قطاع غزة الفصائل الفلسطينية طائرة استطلاع إسرائيلية خان يونس مجاهدو القسام حماس

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