الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بهي الدين: الدورة الحالية من معرض القاهرة للكتاب استثنائية بسبب الإقبال الجماهيري الكبير

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين

منذ الساعات الأولى لفتح الأبواب أمام الزوار تملأ القاعات الجمهور العاشق للثقافة من مختلف الجنسيات، و معروضات لأكثر من 5 آلاف عارض تمثل 70 دولة جميعها تصطف تحت مظلة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

ومن المتوقع أن يحقق في دورته الحالية نسب إقبال غير مسبوقة نظرا للتنوع الذي استطاع من خلاله أن يجذب شرائح عديدة من الجمهور، فهو يعد أحد أكبر معارض الشرق الأوسط في عصرنا الحالي.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام أمام دوره استثنائية متميزة تضاف إلى رصيد المعرض معلقًا بـ "معرض الكتاب" الأكبر جماهيريا على مستوي العالم”.

المعرض تخطى 4 ملايين زائر

وأكد، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن "دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 تميز بانه تخطي أمس حاجز الـ 4 ملايين زائر مما يعتبر ذلك رقم قياسي منذ انتقاله لمركز مصر للمعارض والمؤتمرات"، لافتًا إلى أنه يمتاز أيضًا بمشاركة الكثير من الدول بمختلف دول العالم،  يشارك 70 دولة بالمعرض وهذا يعني أن المعرض أصبح أكثر ريادة إقليمية وعربيًا ودوليًا.

وأوضح أنه من اللافت في هذه الدورة عندما رفع المعرض شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، كانت هناك رؤية حقيقية للفعاليات الثقافية التي تتميز بها معرض القاهرة لدولي للكتاب طوال تاريخه، منوهًا أن منذ بدء المعرض من اللحظة الأولي وهو حريص على تواجد الزخم من الفاعليات الثقافية".

وتقام الدورة الخامسة والخمسين لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتختتم فعالياته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 فبراير الجاري، وقد اختيرت شخصية المعرض الرئيسية لعالم المصريات دكتور سليم حسن، بينما معرض كتاب الطفل، اختير لشخصيته كاتب أدب الأطفال يعقوب الشاروني.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتقام تحت شعار: “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”.

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