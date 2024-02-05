الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المرصد الأورومتوسطى: الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين لمنع نقل جرائمه فى غزة

المرصد الأورومتوسطي
المرصد الأورومتوسطي

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن هناك أكثر من 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أطفال ونساء.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن مئات الشهداء والمصابين ما زالوا تحت أنقاض المباني المهدمة في قطاع غزة، بالإضافة إلى إلحاق دمار شامل بالبنية التحتية وشبكات المياه والصرف في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، مضيفًا: "وثقنا قتل جيش الاحتلال كثيرا من المعتقلين، وآلاف العائلات الفلسطينية قلقة على مصير أبنائها".

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الوضع في شمال قطاع غزة كارثي، ووثقنا حالات وفاة جراء العطش والجفاف، كما وثّقنا حالة وفاة في مخيم الشاطئ غرب غزة نتيجة الجوع، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف عدد كبير من الصحفيين لمنع نقل حقيقة ارتكابه الجرائم في قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي قطاع غزة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حقوق الانسان ارتكابه الجرائم في قطاع غزة مخيم الشاطئ شبكات المياه والصرف في قطاع غزة العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة فلسطين

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يطلق النار على مستشفى الأمل بخان يونس لدفع النازحين للخروج

الاحتلال يؤكد إصابة 540 جنديًا منذ بدء الحرب على غزة

"أشتيه": معبر رفح هو بوابة الحدود المصرية - الفلسطينية

شئون الأسرى: ارتفاع حصيلة اعتقالات الضفة الغربية لـ9540 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر

حماس تستولى على طائرة استطلاع إسرائيلية بجنوب غزة

فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية على زعماء اليمين المتطرف

"القاهرة الإخبارية": إطلاق 8 صواريخ وقذائف هاون باتجاه بلدتي برعم ودوفيف

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: الأوامر الأمريكية ضد المستوطنين وصمة عار على إدارة "بايدن"

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟