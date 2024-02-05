المرصد الأورومتوسطى: الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين لمنع نقل جرائمه فى غزة

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن هناك أكثر من 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أطفال ونساء.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن مئات الشهداء والمصابين ما زالوا تحت أنقاض المباني المهدمة في قطاع غزة، بالإضافة إلى إلحاق دمار شامل بالبنية التحتية وشبكات المياه والصرف في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، مضيفًا: "وثقنا قتل جيش الاحتلال كثيرا من المعتقلين، وآلاف العائلات الفلسطينية قلقة على مصير أبنائها".

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الوضع في شمال قطاع غزة كارثي، ووثقنا حالات وفاة جراء العطش والجفاف، كما وثّقنا حالة وفاة في مخيم الشاطئ غرب غزة نتيجة الجوع، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف عدد كبير من الصحفيين لمنع نقل حقيقة ارتكابه الجرائم في قطاع غزة.