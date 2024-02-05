وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: الأوامر الأمريكية ضد المستوطنين وصمة عار على إدارة "بايدن"

صرحت اوريت سيتروك، وزيرة الاستيطان والمهمات القومية الإسرائيلية، الأوامر الأمريكية ضد المستوطنين وصمة عار ثقيلة على إدارة الرئيس جو بايدن، بحسب ما نقلته فضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وزير الخارجية الأمريكى: لا يوجد مبرر لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة

وكان وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، قد قال إنه لا يوجد أى مبرر لعنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية.

وأوضح "بلينكن" فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، إن بلاده ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أهداف سياستها الخارجية بما يشمل قابلية تطبيق حل الدولتين.