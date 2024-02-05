الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية الأمريكى فى جولة بالشرق الأوسط بمقترح جديد للهدنة

بلينكن
بلينكن

توجه أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إلى الشرق الأوسط في جولة جديدة، والتي تشمل إسرائيل ومصر وقطر، وفقًا للنشرة الإخبارية على فضائية الغد الإخبارية.

ويسعى وزير الخارجية الأمريكي، من جولته للدفع بمقترح هدنة جديدة للحرب الإسرائيلية على غزة، مقابل إفراج حركة حماس عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وأكدت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، أن جولة بلينكن تأتي بعد أيام من تنفيذ الولايات المتحدة ضربات ضد فصائل مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، وهو ما أحدث تصعيدًا للنزاع الذي سعى الرئيس جو بايدن في البداية إلى تجنبه.

كما تأتي الجولة في وقت تظهر فيه إدارة بايدن تدريجيًا المزيد من الإحباط تجاه إسرائيل، مع فرض عقوبات الخميس على مستوطنين متطرفين، رغم عدم دعم واشنطن الدعوات الدولية لإسرائيل لإنهاء حملتها العسكرية الدامية.

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