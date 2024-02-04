الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: "نتنياهو" على مفترق طرق وعليه اختيار الاتجاه الذى سيذهب إليه

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير

قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مفترق طرق وعليه اختيار الاتجاه الذي سيذهب إليه.

وأضاف، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأحد: أنه يعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرقل المجهود الحربي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأنه يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك، مضيفًا أنه: بدلًا من أن يقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة، وذلك يذهب إلى الفصائل الفلسطينية "حماس"، لافتًا: "لو كان دونالد ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة لكان السلوك الأمريكي مختلفًا تمامًا".

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