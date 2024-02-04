"لابيد": تصريحات "بن غفير" هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية وتضر بأمنها

علق يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، على تصريحات إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، والتي طالب فيها بتشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك، وأيضًا المقارنة بين الرئيس الأمريكي الحالي والسابق وقراراتهما اتجاه غزة وفلسطين.

وقال، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأحد، إن تصريحات "بن غفير" هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية وتضر بأمنها، مضيفًا أن: "بن غفير" أثبت أنه لا يفهم شيئًا في السياسة الخارجية، ونتنياهو لا سيطرة لديه على المتطرفين في حكومته.