الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا صاروخ كروز مضادًا للسفن فى اليمن

صاروخ
صاروخ

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن تدمير صاروخ كروز مضاد للسفن في اليمن، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتشن قوات جماعة أنصار الله «الحوثيين» هجمات تستهدف السفن العابرة البحر الأحمر بتجاه موانئ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على العدوان المستمر ضد قطاع غزة.

وشكلت الولايات المتحدة الأمريكية تحالفًا دوليًا قالت إنه يهدف لحماية الملاحة بالبحر الأحمر، ولاحقًا شنت هجمات استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في الأراضي اليمنية.

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 2325 مجزرة ذهب ضحيتها 27 ألفًا و238 شهيدًا ومفقودًا، منهم 12 ألف طفل وأكثر من 8 آلاف امرأة، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

صاروخ كروز اليمن الحوثيين أنصار الله

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