"حزب الله" يعلن حصيلة 7 عمليات ضد قوات الاحتلال على الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله اللبناني، عن حصيلة استهدافاته لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أمس الأربعاء، الذي يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، والتي جاءت على النحو التالي، وفقًا لقناة "الغد".

القطاع الشرقي:

1- استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في "تلّة الطيحات" بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- استهداف دبابة ميركافا في موقع "بياض بليدا" بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- استهداف مبنى يتموضع بداخله جنود العدو في مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- استهداف مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى إصابة أحد المباني، كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها الغارات على بيت ليف وبليدا.

القطاع الغربي:

1- استهداف التجهيزات التجسّسيّة بموقع "حانيتا" بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة "ميتات" بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- استهداف موقع جل العلام بصاروخ "فلق 1" وتحقيق إصابة مباشرة.