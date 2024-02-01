الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية فى موقع للرادار بمزارع شبعا المحتلة

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن استهدافه التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبعا المحتلة، على الحدود اللبنانية الجنوبية؛ وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على جبل الشيخ بالجولان

وقبل قليل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على جبل الشيخ بالجولان، ولا أنباء عن خسائر.

وأكدت أن هناك أكثر من 500 مبنى تضرر في المستوطنات الشمالية، جراء عمليات "حزب الله" منذ 8 أكتوبر الماضي.

القاهرة الإخبارية حزب الله مزارع شبعا الحدود اللبنانية

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