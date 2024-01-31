الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بسبب قرار بايدن.. أوروبا تخسر حليف الطاقة (فيديو)

جو بايدن
جو بايدن

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” عبر شاشتها، تقريرًا كشفت من خلاله أن خطوة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أثارت موج] من الانتقادات تدخل بها رئيس مجلس النواب الأمريكي، وذلك تحت عنوان "بسبب قرار بايدن.. أوروبا تخسر حليف الطاقة".

وأوضح تقرير القاهرة الإخبارية أن قرارًا مفاجئا خرج به الرئيس الأمريكي جو بايدن سماه الأوروبيون بالقرار المحفوف بالمخاطر، والذي تضمن تعليق الموافقة على العقود الجديدة لتوريد الغاز المسال إلى الخارج، والبيت الأبيض أعلن الوقف المؤقت لإصدار التصاريح لتصدير الغاز الطبيعي المسال والذي كان على مدى العامين الماضيين.

وأوضح التقرير أن خطوة إدارة الرئيس بايدن أثارت موجه من الانتقادات تدخل بها رئيس مجلس النواب الأمريكي، الذي حضر من أن قرار الرئيس جو بايدن بتعليق إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المسال يساعد موسكو ويجعل أوروبا تعتمد على الصادرات الروسية.

وتابع: "أوروبا هذه القارة العجوز ظلت فترة طويلة تعتمد على الغاز الروسي، لكنها تخلت عن هذا الاعتماد في أقل من عامين، وأصبح الغاز القادم من الولايات المتحدة هو البديل المفضل".

وواصل: "اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، دفع بروكسل للتفكير في جدية الوضع فحجم الإمدادات الأمريكية تمثل لها حوالي نصف الواردات وهو ما سجلته المؤشرات خلال العام 2022، حيث ازدادت الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63 % أي ما يعادل 450 مليار دولار لتعويض نقص الإمدادات".

 

القاهرة الإخبارية جو بايدن اوروبا الطاقة البيت الأبيض الغاز الطبيعي

مواد متعلقة

البيت الأبيض: المحادثات لتحقيق الهدنة بناءة وستكون أطول من السابقة

نائبة رئيس الحزب الحاكم بأوكرانيا: "بوتين" مطلوب من "الجنائية الدولية"

القاهرة الإخبارية: مبادرة باريس تشمل يوم تهدئة مقابل كل محتجز إسرائيلى يفرج عنه من غزة

نتنياهو يبلغ عائلات المحتجزين بالمضى فى صفقة تبادل حتى لو أدى لانهيار حكومته

الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه فى غزة

أشرف سنجر: نتنياهو الابن المدلل للولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها

مندوبة واشنطن: وقف تمويل "الأونروا" تحذيرى وليس عقابيًا أو نهائيًا

طارق فهمى: عزم إسرائيل إنشاء منطقة عازلة فى غزة فكرة غير محسومة

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزى يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"