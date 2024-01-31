بسبب قرار بايدن.. أوروبا تخسر حليف الطاقة (فيديو)

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” عبر شاشتها، تقريرًا كشفت من خلاله أن خطوة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أثارت موج] من الانتقادات تدخل بها رئيس مجلس النواب الأمريكي، وذلك تحت عنوان "بسبب قرار بايدن.. أوروبا تخسر حليف الطاقة".

وأوضح تقرير القاهرة الإخبارية أن قرارًا مفاجئا خرج به الرئيس الأمريكي جو بايدن سماه الأوروبيون بالقرار المحفوف بالمخاطر، والذي تضمن تعليق الموافقة على العقود الجديدة لتوريد الغاز المسال إلى الخارج، والبيت الأبيض أعلن الوقف المؤقت لإصدار التصاريح لتصدير الغاز الطبيعي المسال والذي كان على مدى العامين الماضيين.

وأوضح التقرير أن خطوة إدارة الرئيس بايدن أثارت موجه من الانتقادات تدخل بها رئيس مجلس النواب الأمريكي، الذي حضر من أن قرار الرئيس جو بايدن بتعليق إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المسال يساعد موسكو ويجعل أوروبا تعتمد على الصادرات الروسية.

وتابع: "أوروبا هذه القارة العجوز ظلت فترة طويلة تعتمد على الغاز الروسي، لكنها تخلت عن هذا الاعتماد في أقل من عامين، وأصبح الغاز القادم من الولايات المتحدة هو البديل المفضل".

وواصل: "اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، دفع بروكسل للتفكير في جدية الوضع فحجم الإمدادات الأمريكية تمثل لها حوالي نصف الواردات وهو ما سجلته المؤشرات خلال العام 2022، حيث ازدادت الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63 % أي ما يعادل 450 مليار دولار لتعويض نقص الإمدادات".