مندوبة واشنطن: وقف تمويل "الأونروا" تحذيرى وليس عقابيًا أو نهائيًا

قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن قرار واشنطن بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تحذيري ومؤقت وتم بمعزل عن الجهات المانحة الأخرى، وليس عقابيًا أو نهائيًا.

وأضافت غرينفيلد، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في قرار محكمة العدل الدولية بشأن العدوان على غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا شك أن الحالة الإنسانية في غزة مزرية، ونؤكد أهمية وصول المساعدات بشكل آمن دون انقطاع، موضحةً أننا نعمل مع مصر وقطر دون كلل للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، ونطالب بإطلاق فوري لسراح المحتجزين بقطاع غزة.

وأكدت، أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، لم تلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى أن وقف الأعمال القتالية في غزة كفيل بلم شمل الرهائن مع عائلاتهم.