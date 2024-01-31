الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رياض منصور: الأوضاع في قطاع غزة "كارثية" ويجب أن نحشد الجهود لإنهاء الحرب

رياض منصور
رياض منصور

أكد رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أنه يجب علينا أن نحشد الجهود لإنهاء الحرب على قطاع غزة ويجب أن تصبح عضوية فلسطين بالأمم المتحدة كاملة.

وأضاف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بعنوان “إحاطة إعلامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف”، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الكافية لسكانه والتصدي للمحاولات الإسرائيلية للتهجير القسري.

وأوضح، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الأوضاع في قطاع غزة "كارثية" ويجب أن تعمل المؤسسة الأممية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

 

القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني مجلس الأمن الدولي قطاع غزة فلسطين

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