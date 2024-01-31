الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مشهد الفراق يتكرر مجددًا.. الاحتلال يسلم أهالي غزة 100 جثة لذويهم بعد أشهر من العدوان

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرًا لها كشفت من خلاله عن عدو استباح كل شيء فقتل ودمر وشرد، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا، إذ قرر العبث بجثامين ضحاياه وكأنه يريد لجراح الفلسطينيين أن تستمر معلقة بغياب تلك المقابر التي تعد الشاهد الوحيد على أنه كان هنا يومًا شخص ما قُتل غدرًا.

 

وأكد تقرير القاهرة الإخبارية، أن مشهد الفراق يتكرر مجددًا، فحتى الأموات، لا يمكنهم أن يجدوا الراحة في غزة تلك الأرض المزدحمة بانتهاكات عدوٍ لم يراعي حرمة الموت فكتب على أهل فلسطين أن تعاني أجسادهم حتى بعد الرحيل.

 

وأوضح تقرير القاهرة الإخبارية، أنه بعد أشهر من منع الأهالي من الوصول إلى جثامين ذويهم، أعيد عذاب وآلام الفراق مرة أخرى، فيما يجهل الأهالي على من يبكون حيث تغيرت الملامح وانشطرت الأجساد، فلم يتبقى منها سوى كونها فلسيطينيًا. 

 

وتابع: “100 جثة ممزقة حرمها الاحتلال من مواراة الثرى ومنع ذويها من التعرف عليها في مأساة جديدة تدمي قلب غزة المشتعل ألمًا على ما يحدث لأبنائها”.

 

وواصل: “عدوٌ بدرجة وحش، عبث بكل شيء في غزة، استنزف البشر والحجر، قتل الأبناء والآباء، ولم يترك شبرًا واحدًا في تلك الأرض دون معاناة، لتتحول غزة إلى قصة حزينة يسردها أبنائها على مرأى ومسمع من عالم غافل”.

 

القاهرة الإخبارية الفلسطينيين المقابر غزة فلسطين

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: التصعيد مستمر على الحدود الجنوبية اللبنانية (فيديو)

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تروى تفاصيل اعتداء جنود الاحتلال عليها أثناء البث المباشر

سفيرة أمريكا بالقاهرة تثمن جهود قناة السويس فى التعامل مع التحديات الراهنة

القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة فى خان يونس وخسائر فادحة فى صفوف الاحتلال

جنود الاحتلال يطالبون مراسلة "القاهرة الإخبارية" بمغادرة مكانها باعتباره نقطة عسكرية

الدفاع الروسية: صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

"أونروا": إيقاف تمويل الوكالة له عواقب كارثية على غزة

"القاهرة الإخبارية": مستوطنون يحرقون سيارات ومنازل فلسطينيين بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين