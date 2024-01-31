"القاهرة الإخبارية": مستوطنون يحرقون سيارات ومنازل فلسطينيين بالضفة الغربية

قال ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن المستوطنين الإسرائيليين أحرقوا بعض مركبات الفلسطينيين في إحدى القرى، واعتدوا على فلسطيني، وأضرموا النار في بيوت بالضفة الغربية.

وأضافت “السلامين”، خلال رسالة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيمات بلاطة وعسكر القديم والجديد، وفتشت عددا من المنازل الفلسطينية، وعاثت خرابا وفسادا في هذه المنازل، وكانت هناك اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن الاحتلال أقدم على تجريف البنية التحتية للمخيمين، كما كان هناك اقتحام كبير بمدينة قلقيلية حتى صباح اليوم، ثم انسحبت القوات الإسرائيلية بعد فشلها في اعتقال عدد من المطاردين من الأمن الإسرائيلي.

وتابعت: “كما كان هناك اقتحام لعدد من أحياء رام الله وكذلك مخيم قلنديا واقتحمت قوات الاحتلال بقوة راجلة كبيرة، ولم يكن هناك أي حالة من الاعتقالات”.