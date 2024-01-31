حزب الله يقصف تجمعًا لجنود الاحتلال فى تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، منذ قليل، عن قصفه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الطيحات بالقرب من الحدود اللبنانية بالأسلحة الصاروخية؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد حزب الله اللبناني أن القصف الذي استهدف تجمع قوات الاحتلال في تلة الطيحات حقق إصابات مباشرة.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة وقود قرب مخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين على مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.