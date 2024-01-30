الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الطاهرى: التاريخ سيشهد لمصر بصمودها فى دعم القضية الفلسطينية

أحمد الطاهرى
أحمد الطاهرى

قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مناقشة العدوان الإسرائيلي على أهالينا في فلسطين وتوثيق جرائم الاحتلال والدور الإعلامي هو موضوع الساعة، لافتًا إلى أن الحرب لم تنته بعد، فهناك فصل انتهى، لكن فصولًا أخرى هناك مخاوف أن تبدأ، فالكل يتطلع لوقف إطلاق النار.

أضاف الطاهري، الثلاثاء، خلال لقاء له على هامش ندوة "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال" ضمن فعاليات محور "ظواهر ثقافية اجتماعية" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عبر القاهرة الإخبارية،  أن هناك حالة من الإشادة التامة من مختلف الحضور بالموقف الوطني لمصر وللقيادة السياسية وللشعب المصري، لأنه من الأمور التي تستحق التوثيق، لأن التاريخ سيشهد لمصر بما جرى، وبصمودها وأنها لم تساوم على القضية الفلسطينية، ويشهد لمصر أنها في عز أزماتها كانت الصوت العربي والصوت الأعلى في العالم المناصر للحق الفلسطيني.

وأوضح أن معرض القاهرة للكتاب في الأصل هو للفكر والأفكار وليس مجرد فاترينا لعرض الكتب والعناوين عن الإصدارات المختلفة.

القاهرة الإخبارية فلسطين جرائم الاحتلال معرض القاهره الدولي للكتاب

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